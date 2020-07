La crítica de Guardiola tras la eliminación de FA Cup: “También somos humanos”. Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, realizó una feroz crítica de la eliminación que sufrieron a manos del Arsenal en las semifinales de la FA Cup. El estratega español aseguró que ante los ‘Gunners’ no jugaron bien y necesitan mejorar si quieren acceder a los cuartos de final de Champions League.

“De lo único que me arrepiento es de que no jugamos en la primera parte como lo hicimos en la segunda”, añadió el técnico del Manchester City, equipo que defendía la corona de la FA Cup.

Tras esta caída, al Manchester City le quedan dos partidos para llegar a tope a su cita contra el Real Madrid. Los ‘Sky Blue’ reciben a los merengues tras ganar en la ida 2-1.

“Sabemos el nivel que hace falta en estas fases de competición. Quizá con esto lo entendemos. En la primera parte no estuvimos bien y sufrimos para jugar a nuestro nivel. No hace falta ser un genio para saber que tenemos que mejorar contra el Real Madrid”, comentó Guardiola.

PEP 💬 No tuvimos una buena actuación, no estábamos listos. Si no juegas durante 90 minutos una semifinal pueden pasar estas cosas. No jugamos bien, somos humanos. El rival jugó bien, a veces pasa.

