La Copa del Rey tiene sus Octavos de Final.

El Betis de Diego Lainez y Andrés Guardado irá contra la Real Sociedad en la siguiente etapa.

Se realizó el sorteo de los Octavos de Final de la Copa del Rey y quedaron definidos los cruces de la siguiente etapa, en donde el Betis de los mexicanos Diego Lainez, quien ha visto minutos, y Andrés Guardado, se medirá ante la Real Sociedad.

El Real Madrid quedó eliminadoante el Alcoyano y el Barcelona avanzó tras vencer al Cornellà; el rival del conjunto dirigido por Ronald Koeman es el Rayo Vallecano.

El VAR regresa a la competencia copera como novedad y las eliminatorias están agendadas para llevarse a cabo del 26 al 28 de enero a partido único. Los Cuartos de Final serán el 3 de febrero.

Los compromisos por la ida de las Semifinales serán el 10 de febrero y los de vuelta el 3 de marzo de 2021. La Final está pactada para realizarse el 17 de abril de 2021.

Cruces de Octavos de Final.

Alcoyano vs Athletic. Navalcarnero vs Granada. Girona vs Villarreal. Rayo Vallecano vs Barcelona. Almería vs Osasuna. Valladolid vs Levante. Sevilla vs Valencia. Betis vs Real Sociedad.

En consecuencia, un día después de eliminar a Cornellá de la Copa del Rey, se prendieron las alarmas en Barcelona. Su rival de los 16avos de final anunció este viernes dos casos de coronavirus al interior de su plantilla, por lo que avisó de esta situación a los Blaugranas.

El equipo de la tercera división de España comunicó que uno de los jugadores que vio acción ante los Culés el jueves arrojó positivo en la prueba de detección del virus SARS-CoV-2.

Finalmente detalló que un segundo futbolista también fue contagiado, empero, detalló que este no fue convocado para el duelo ante los catalanes.

