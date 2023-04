La convocatoria local.

Emociones Compartidas. Carlos López Gutiérrez de Velasco.

Diego Cocca presentó el llamado de los veintitrés futbolistas mexicanos que enfrentarán el próximo 19 de abril a la selección estadounidense en Glendale, Arizona. Partido amistoso, en el que se juega más orgullo que otra cosa. Por esto mismo es que me sirve mucho que no sea en fecha FIFA y, por consiguiente, no se dispongan de los jugadores pertenecientes a clubes europeos. Es una disputa entre productos Liga MX y productos MLS.

Si de pronto sentimos que la convocatoria es insuficiente debe ser porque, oh sorpresa, quizá no se ha desarrollado tanto talento como pensamos, o, más importante, como deberíamos. Puntualmente se ve en los delanteros: son apenas dos y uno de ellos, Roberto de la Rosa, no me parece que haya hecho los méritos, ni cercanos, para ser involucrado en un partido con la selección del país ante el odiado rival. Hay otros nombres que en su momento habían hecho lo necesario y hasta ahora recibieron la oportunidad, y algunos más de jóvenes que les vino bien el contexto de esta lista. La portería flaquea y todo apunta que Acevedo será el titular en su momento más flojo desde que se le postula para guardameta nacional.

Y por todo esto, es que sigue siendo muy extraño el caso de Víctor Guzmán del Club Deportivo Guadalajara. Si un equipo salió perjudicado de este partido es Chivas, que no tendrá a varios de sus mejores jugadores cuando potencialmente se esté jugando frente a Cruz Azul su clasificación directa a la liguilla. Y en este grupito de rojiblancos convocados, de nuevo no entró el Pocho, que ha sido el mejor del equipo en todo el torneo. No puede ser algo meramente futbolístico.

Del otro lado son las mismas circunstancias, Anthony Hudson y el USMNT hicieron una citación llena de militantes de la Major League Soccer. Hay viejos conocidos, jugadores ya consolidados y algunos otros que pudieron estar jugando el partido de nuestro lado, como lo son Matt Miazga, Walker Zimmerman y Brandon Vázquez, respectivamente.

Entre los dos combinados, hay apenas dos jugadores que son parte del futbol europeo de clubes; uno de cada bando. Julián Araujo, jugador del Barcelona B, en el caso de los mexicanos y Sergiño Dest, que esta temporada la disputa con el AC Milan, por los de las barras y las estrellas. Ambos son laterales por derecha y de condiciones similares. Incluso, podrían convivir la próxima temporada a nivel clubes; Dest regresa al Barcelona de su préstamo en Italia y Araujo suele entrenar con el primer equipo.

Me gustan las condiciones que se ataron a este peculiar clásico: el jugar tan de tú a tú, sin otra cosa que lo que se ha trabajado en casa, tiene que evidenciar lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer en cuestión de materia prima con respecto al rival que tanto tiempo hemos invertido en desprestigiar. Más sabor le pone el hecho de que México no le gana al vecino desde 2019 y que se han perdido dos campeonatos consecutivos frente a ellos. La cereza sobre el pastel es que Diego Cocca tiene la obligación de comenzar a convencer al sector del aficionado, porque no comenzó bien y evidenció del tamaño de una casa que la relación entre equipo y fanático está rota. Muy rota.

Tendremos un partido muy incómodo para los clubes por la fecha, pero de puro orgullo; eso que se han encargado de perder en los últimos años. Más en Twitter y todas mis redes: @carloslgtzdev.

