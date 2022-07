La conciliación como herramienta clave para atraer y retener el talento.

La conciliación es el equilibrio entre la vida profesional y personal. Sólo aquellas organizaciones conscientes de su importancia son atractoras y fidelizadoras de talento. En un momento de escasez de talento (85% a nivel nacional, 75% a nivel mundial), esta clave marca la diferencia.

Aquí aplica la frase de Mark Twain que me gusta repetir: “No es lo que no sabemos lo que nos mete en líos, sino lo que damos por cierto y no lo es”. Las nuevas generaciones practican el “job crafting” (moldear su empleo) y el “job hoping” (abandonar cuando sus expectativas no se cubren). Han pasado del “Estos son mis principios, y si no le gustan tengo otros” de Groucho Marx al “estos son mis valores, y si no le gustan me voy”.

Tres de cada cuatro CEOs son muy conscientes de que la escasez de talento es el gran problema de su empresa y más del 90% de ell@s tratan de mitigarlo con mayor flexibilidad. De ahí la importancia de la conciliación.

Porque, como nos enseñó Daniel Pink (‘La sorprendente verdad sobre qué nos motiva’, 17 ediciones), “nadie motiva nadie”. La motivación es intrínseca o no es motivación; depende del Propósito (el “para qué), la Autonomía y la Maestría (aprendizaje).

En la conciliación, necesitamos menos jefes tipo “El buen patrón” y más líderes à la Mandela. Necesitamos “no sabelotodos, sino aprendelotodos”(Satya Nadella, CEO de Microsoft). Necesitamos aprendibilidad (learnability), humildad en la práctica. Necesitamos aunar la libertad con la equidad y con la solidaridad.

Esta crisis de productividad (caída del 6,6% en 2021, a pesar del desarrollo tecnológico) es una crisis de compromiso: niveles muy bajos de “enganche” por falta de disfrute en el empleo de nuestro talento, de vinculación emocional, de empoderamiento real. Si no medimos el liderazgo, no aumentaremos el compromiso, porque el 70% del mismo depende de la calidad directiva.Como se dice en la nueva película de “Top Gun”, “Maverick”: “No es el avión, es el piloto”. O mejor, “no es el piloto, es la escuadrilla”. El equipo.

No es la crisis que viene, es la crisis que está. Porque, parafraseando a Gramsci, “lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer”. Una crisis medioambiental, sanitaria, económica y social (polarización) que no se puede resolver bajando los salarios reales, sino afrontando el “desabastecimiento invisible” (la escasez, penuria, de talento). El último estudio de ManpowerGroup señala que:

•El desajuste de Talento en Españacrece 15 puntos en sólo un año;del 65% reportado en 2021, al 80% de 2022. El peor dato de los últimos 12 años.

•En el nuevo escenario post-Covid, la resiliencia(26%) es la competencia clave para poder acceder a un empleo; le siguen elcompromiso y la disciplina; laresolución de problemasy elrazonamiento lógico; lacolaboracióny eltrabajo en equipo, todos ellos con un 25%.

•Banca, finanzas y seguros es el sector con mayores dificultades (85%), seguido de Comercio y Tecnología y Telecomunicaciones (82%) y Construcción (81%).

•Los peores resultados se dan en el Noroeste(Galicia, Asturias, Castilla y León) con casi 9 de cada 10 empresarios (88%) reportando dificultades para encontrar el Talento que necesita.

•Anivel mundial, el desajuste de Talento se sitúa en el 75%. Taiwán reporta los datos más preocupantes (88%), seguido de Portugal, con un 85%.

La competencia clave de empleabilidad es la resiliencia, el aguante, la antifragilidad: “Nadalizarnos”, como el mejor deportista español de la Historia.

Desgraciadamente, el 80% de las compañías van a tratar de “resolver” esta crisis de talento desde sus vicios, desde sus hábitos obsoletos, y les va a costar la vida (corporativa) en ello. Sólo una de cada cinco, en términos paretianos, se va a tomar en serio la S de la ESG: empleo digno y sostenible, aprendizaje y desarrollo, diversidad e inclusión, bienestar y equilibrio, compromiso social. Cuando se sabe lo que hay que hacer, la diferencia está en la valentía para hacerlo.

