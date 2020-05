La cochina cábala de José Saturnino Cardozo. Dentro del balompié, cada futbolista tiene su propio ritual. Desde una corbata de dragón como Ricardo Antonio La Volpe hasta no ducharse como José Saturnino Cardozo, las cábalas se han consolidado como ingrediente especial de la fórmula del éxito del futbol.

En esta misma línea, Fabián Estay recordó la ‘mugre suerte’ del ‘Diablo Mayor’. En entrevista con ‘Mediotiempo’, el ex jugador chileno relató que tanto él como Cardozo no se bañaban antes de los partidos porque creían que perdían energía.

“No es que no nos bañáramos nunca, era un tema de que veníamos con una escuela sudamericana donde nosotros, que debutamos jóvenes, vas adquiriendo manías o mañas y en ese sentido pensábamos, o era la creencia que teníamos, que bañarnos antes del partido te quitaba energías”, relató Estay sobre él y Cardozo.

Hoy en día es muy difícil que un jugador descuide su imagen. En la actualidad los vestidores están repletos de crema, perfumes y productos de belleza que no permiten al futbolista ‘verse mal’.

“De repente entrenábamos un sábado en la mañana, jugábamos el domingo, y en todo el sábado no nos bañábamos hasta después del juego. A diferencia de hoy que los chicos se echan perfume para entrar, se peinan…”, comentó Estay.

La dupla de Estay con Cardozo se consagró como una de las más letales a finales del milenio pasado en el balompié nacional. En aquella época, los Diablos Rojos de Toluca eran el equipo a vencer y comandados por el ‘Príncipe Guaraní’ agrandaron sus vitrinas.

“Eran otros tiempos diferentes, no había tantas redes sociales, podías dejarte barba si querías, era muy diferente el tema y pues era la crianza que teníamos de Sudamérica y ahí están los resultados gracias a Dios. Pepe es un histórico y a mí me fue muy bien en México, valía la pena no bañarse un día antes del partido”, sentenció Estay quien se retiró de las canchas en 2006.