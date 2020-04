La brutal confesión de Sagnol sobre el cabezazo de Zidane. En final de Alemania 2006, Zinedine Zidane pasó de ser el héroe al villano. ‘Zizou’ venció al mítico Gianluigi Buffon con un penal a lo ‘Panenka’, sin embargo, su legendario cabezazo a Marco Materazzi mermó a la escuadra francesa que cayó en penales ante Italia.

Aquella dolorosa derrota dejó huella en Willy Sagnol, ex defensor francés que vivió en carne propia la expulsión de Zidane. El ex Bayern Múnich relató como ‘superó’ el brutal golpe de perder la final de la Copa del Mundo.

“Entras al vestuario, has perdido, tienes a un chico que le habla al equipo y se disculpa. ¡Pero no lo oyes! Estás en tu decepción, en tu mundo. Yo no quiero aceptar sus disculpas o conversar con él. Este no es el momento. Tuve que ir al baño, fumar 250 cigarrillos en diez minutos… Así es como evadí”, afirmó Sagnol.