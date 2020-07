La brutal carrera de Checo Pérez en Austria. La temporada 2020 pinta de maravilla para el mexicano Sergio Pérez. Tras puntuar en la primera fecha del campeonato, el piloto tapatío de Racing Point firmó una excepcional remontada en el Gran Premio de Estiria donde culminó sexto tras salir en la posición 17.

‘Checo’, que afronta su décima temporada en la ‘Gran Carpa’, luchó por la cuarta posición en la parrilla pero un toque con Alexander Albon lo orilló a culminar sexto. El mexicano comenzó de gran forma el viernes al registrar el tiempo más rápido en la primera sesión de entrenamientos. Sin embargo, el sábado en las ‘qualys’, la lluvia lo condenó a partir desde el cajón 17.

Lejos de desanimarse, Pérez sacó la casta y remontó once posiciones para demostrar que a sus 30 años está para competir por el podio en las próximas carreras.

Los daños en el alerón delantero provocaron que Pérez firmara una vuelta final lenta, lo que provocó que el mexicano perdiera el quinto peldaño ante Lando Norris. De esta forma, ‘Checo’ deja Austria tras dos carreras con dos sextos puestos, destacando el gran avance de Racing Point para esta campaña.

And he's your Driver Of The Day at the Styrian Grand Prix #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/bvgm2hg21F

El sexto y séptimo puesto obtenido por Racing Point en el Gran Premio de Estiria provocó la furia de Renault. La escudería francesa protestó contra los monoplazas de Sergio Pérez y Lance Stroll, argumentando que son una calca del Mercedes W10 con el cual Lewis Hamilton salió campeón el año pasado.

El constructor francés alega que Racing Point violó las reglas al no usar un diseño que haya sido creado enteramente por ellos mismos. El artículo 1 del apéndice 6 del Reglamento Deportivo señala que “Un competidor, con respecto a las Piezas Listadas que se utilizarán en sus monoplazas en la Fórmula Uno, sólo usará las Piezas Listadas que hayan sido diseñadas por él”.

Renault citó además que Racing Point no ha conservado “el derecho exclusivo de utilizar las Piezas Listadas en la Fórmula Uno mientras compita en la Fórmula Uno”.

Y también alegó que al seguir la línea del diseño de Mercedes había violado las reglas que requerían “en el caso de la subcontratación del diseño, dicho tercero no será un competidor o una parte que directa o indirectamente diseñe las Piezas Listadas para cualquier competidor”.

Desde que Racing Point presentó su nuevo monoplaza en las pruebas de pretemporada ha generado polémica en el resto de escuderías. Debido a su similitud con el W10 del año pasado, los carros de ‘Checo’ y Stroll han sido apodados como ‘Mercedes Rosa’.

UPDATE: Renault's protest of Racing Point's legality has been admitted by the FIA Stewards

Parts of the Racing Point and Mercedes cars will be sealed for further examination#F1

— Formula 1 (@F1) July 12, 2020