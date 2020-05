La atleta rusa que rechazó una millonaria propuesta indecorosa. En 2011, Darya Klishina saltó a la fama gracias a su increíble marca de 7,05 metros en salto de longitud durante el Campeonato Mundial de la IAAF. Desde entonces, ha forjada una increíble carrera a base de disciplina, esfuerzo y mucho talento.

Pese a su potencia en el salto que la han catapultado a importantes podios, es su singular belleza la que más dividendos le deja en su chequera. Klishina es comparada con su compatriota, la ex tenista María Sharapova, con quien incluso compartió sponsors.

Debido a su singular belleza es que llegó a su vida una millonaria propuesta indecorosa. En entrevista con el portal ruso ‘Sports.ru’, Klishina reveló el hecho inesperado que vivió a través de redes sociales.

“¿Cuál fue la propuesta más extraña que recibiste por parte de un hombre?, lanzó el periodista a la subcampeona de la Copa del Mundo de 2017.

“En Estados Unidos hace unos meses. Máximo seis meses atrás y no esperaba eso”, inició su relato la atleta rusa que actualmente radica en Atlanta, Estados Unidos.

“Un hombre desconocido simplemente me escribió en un mensaje directo de Instagram e inmediatamente respondí con dureza: ‘Lo siento, pero esta propuesta no me interesa’. Entonces comenzó: ‘No, espera, no te niegues tan pronto, no sabes en qué términos, la cantidad y tal…’. y yo ‘No, eso es todo, adiós’”, abundó Klishina.