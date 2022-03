La Asociación Mundial de Boxeo excluye boxeadores rusos.

La Asociación Mundial de Boxeo anunció la exclusión de peleadores rusos en el próximo ranking, además de otras medidas que serán revisadas con el paso del tiempo y lo que ocurra con la invasión de Rusia a Ucrania. La pelea entre ‘Canelo’ Álvarez y Bivol sigue en pie.

Los puntos que resolvió la AMB para sumarse a la petición de paz y finalizar el conflicto bélico destacaron que no permitirán a los rusos portar su bandera y tampoco cantar su himno, aunque, a diferencia de FIFA, no les privarán de competir.

“Peleadores rusos no tendrán permitido subir al ring con su bandera, su himno no será tocado y el país no será nombrado”.

“En el ranking la palabra “paz” será usada para reflejar a los boxeadores rusos y no el acrónimo del país”.

Los actuales campeones mundiales de Rusia y Bielorrusia mantendrán su estatus, aunque los promotores y oficiales de dichas nacionalidades tienen una prohibición total de sus funciones.

“Oficiales de Rusia y Bielorrusia también tendrán prohibido participar en peleas de campeonato regionales o mundiales, de acuerdo al Comité Ejecutivo de la WBA”.

“Promotores o equipos de boxeadores rusos que violen esta medida pueden ser sancionados”.

Por otra parte, el Comité Olímpico Internacional (COI) ha recomendado a las federaciones y a los organizadores de competiciones que “no inviten ni permitan la participación de deportistas o dirigentes rusos o bielorrusos” en ninguna de ellas.

Esta medida pretende “proteger la integridad de las competiciones deportivas mundiales y la seguridad de todos los participantes”, indicó la Comisión Ejecutiva del organismo.

