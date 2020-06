La acalorada discusión entre Guardiola y Abreu. En 2006, Dorados de Sinaloa tenía un par de estrellas en sus filas que no pudieron evitar la quema del descenso. Sin embargo, desparramaron su magia en las canchas aztecas. Se trata de Sebastián ‘Loco’ Abreu y Pep Guardiola quienes fueron comandados por Juan Manuel Lillo.

Aquel mítico equipo sinaloense no pudo escapar de las garras del descenso, pero en su historia en Primera División dejó grandes anécdotas. Una de las historias más singulares tiene al ‘Loco’ y a Pep como protagonistas.

En entrevista con ESPN, Andrés Felipe Orozco, ex compañero de Abreu y Guardiola en Dorados, reveló las acaloradas discusiones que sostenían estos dos debido a sus selecciones nacionales.

El ‘Loco’ cuestionaba a la ‘Furia Roja’ y tachaba de ‘pechos fríos’ a los ibéricos; situación que no caía nada bien en Pep Guardiola.

“Un día empezó una pequeña discusión donde el Loco le decía a Guardiola que los españoles eran ‘pecho frío’, que eran ‘muertos’, porque no habían ganado absolutamente nada. Que no eran como Uruguay, que había ganado dos Copas del Mundo. Guardiola se quedaba callado, pero el Loco seguía buscándole pelea con ese tipo de barbaridades”, recordó Orozco.

En la charla, Orozco reveló la situación ‘austera’ que vivía aquel equipo sinaloense. Para el colombiano, que después ficho con Monarcas Morelia, reconoció que pese a estar rodeados de lujos en Europa, Pep supo adaptarse a la perfección.

“Conocí a una persona muy sencilla, que a pesar de todo lo que había ganado, disfrutó de cada instante en Culiacán. Incluso, no teníamos ni camerino; teníamos como un techito de paja, donde no había ducha, ni nada, y a él no le importaba eso”, mencionó el cafetalero.

“Yo nunca pensé que Guardiola fuera a jugar con Dorados; afortunados los que tuvimos la compañía, los consejos y poder estar en la cancha con él. El Banorte era un estadio muy bonito, pero faltaba un poquito para terminarlo y el sitio de entrenamiento, no era la mejor cancha para entrenar, y no tenía un vestuario como tal, pero él nunca tuvo problema con eso. De hecho, estaba solo en la ciudad; llegó la esposa en ese entonces, con sus dos hijos, y bien, tranquilo, sin drama”, sentenció Andrés Orozco.