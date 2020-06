Kyrie Irving rechaza plan de la NBA para reanudar la temporada. La NBA anunció la semana pasada su retorno a las actividades y eligió a la ciudad de Orlando, Florida como la sede en la que se realizará el resto de la temporada 2019-2020, en una medida que busca disminuir los riesgos de reanudar en plena pandemia de COVID-19. Pese a esto, no todos los jugadores estarían de acuerdo en regresar a las duelas en las condiciones aprobadas por la Liga y sus directivos.

Kyrie Irving, integrante de los Nets de Brooklyn, sostuvo una conferencia telefónica durante la noche del viernes con más de 80 basquetbolistas y expresó su negativa a aceptar el plan de la NBA. Irving estuvo acompañado de Kevin Durant, Joel Embiid y Chris Paul, presidentes de la Asociación de Jugadores de la NBA, durante la llamada telefónica.

“I don’t support going into Orlando. I’m not with the systematic racism and the bulls–t. Something smells a little fishy.”

Kyrie Irving on conference call with NBA players about the season returning, per @ShamsCharania pic.twitter.com/u3FxffRKAe

