Kyrie Irving explica por qué no se quiere vacunar. Kyrie Irving rompió el silencio tras el anuncio en el que los Nets de Brooklyn confirmaron que el jugador no podrá estar con equipo hasta que se vacune contra el COVID-19. A través de un video en Instagram Live, el basquetbolista estrella señaló que espera volver a las duelas en algún punto del año, pero descartó que vaya a recibir una dosis de la inoculaciónsolo por obligación, ya que se trata de su “vida”.

“Voy a seguir manteniéndome en forma, estar listo para jugar, estar listo para rockear con mis compañeros de equipo y ser parte de todo esto. Esto no es una cuestión política; no se trata de la NBA, no se trata de cualquier organización. Se trata de mi vida y de lo que elijo hacer”, dijo durante el video.

Asimismo, reconoció que conoce las afectaciones económicas que tendrá por no vacunarse y por no jugar en la temporada 2021-2022 de la NBA. Además, pidió a todas las personas no criticarlo y respetar la determinación que tomó.

Kyrie Irving: "No soy anti vacuna. Solamente me siento inseguro. Sé las consecuencias de las decisiones que tomo con mi vida. No he lastimado a nadie ni cometido ningún delito".



“Las consecuencias financieras, sé que ni siquiera quiero hacer eso. Pero es una realidad, para estar en la ciudad de Nueva York, para estar en un equipo, tengo que estar vacunado. Elegí no estar vacunado, y esa fue mi elección, y les pediría a todos que respeten esa elección”, añadió.

Finalmente, señaló que su decisión no está basada en el dinero que podría ganar o perder, sino de tener libertad para decidir sobre su propio cuerpo, en relación a los mandatos de vacunación impuestos por varias ciudades de Estados Unidos y la propia NBA.

“No se trata de dinero, se trata de elegir lo que es mejor para ti… Esta es mi vida. Puedo hacer lo que quiera con esto, este es el único cuerpo que tengo aquí. Y tú me dices qué hacer con mi cuerpo. Esto tiene todo que ver con lo que está sucediendo en nuestro mundo. Y me están agrupando en algo que es más grande que el baloncesto”, concluyó.

Esta semana, los Nets de Brooklyn dieron a conocer que Irving no podrá entrenar ni jugar con el resto de sus compañeros hasta que se vacune contra el COVID-19, con lo que pusieron fin a los rumores de que podrían mover su centro de entrenamiento fuera de la ciudad de Nueva York o que Kyrie solamente jugaría en los partidos como visitante.

