Kyrgios trollea a Djokovic con una encuesta en twitter.

El tenista australiano Nick Kyrgios se burló de la situación que pasó Novak Djokovic tras su descalificación en el US Open por haber golpeado a una jueza de línea.

Su herramienta para el ‘trolleo’, es la misma que ha utilizado para criticar y provocar a la mayoría de los jugadores, las redes sociales.

Como no va a la gira americana y tampoco se va a presentar en Europa esta temporada, tiene mucho tiempo libre, dado que se le verá muy poco o nada en las canchas y por ello ha estado pendiente y además, sobre decirlo, vigente en redes.

Swap me for jokers incident. ‘Accidentally hitting the ball kid in the throat’ how many years would I be banned for?

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) September 6, 2020