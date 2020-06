Kyrgios carga contra Djokovic por el ‘Adria Tour’. Este lunes se prendieron las alarmas en el mundo de la raqueta. Tras el ‘Adria Tour’, certamen organizado por Novak Djokovic donde no hubo medidas de sanidad para combatir al COVID-19, varios participantes dieron positivo por coronavirus.

Borna Coric, Grigor Dimitrov y dos entrenadores son los contagiados por COVID-19 tras el torneo de exhibición organizado por ‘Nole’. Esta noticia de los positivos provocó la ira de Nick Kyrgios, quien fiel a su estilo reclamó al serbio por llevar a cabo dicho certamen en medio de la pandemia por coronavirus.

🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ Boneheaded decision to go ahead with the ‘exhibition’ speedy recovery fellas, but that’s what happens when you disregard all protocols. This IS NOT A JOKE. https://t.co/SUdxfijkbK

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 22, 2020