Kylian Mbappé se sincera; pidió irse del PSG

Kylian Mbappé rompió el silencio y habló de lo que vivió el pasado verano cuando su salida del PSG parecía inminente.

En una entrevista con el medio RMC Sports, la estrella francesa habló de su futuro y de todo lo que vivió el verano pasado.

Entre las bombas que soltó Kylian Mbappé, fue que confirmó lo dicho por muchos medios, buscó no renovara para irse del club parisino.

“Pedí irme, y desde ese momento no quise renovar” explicó Kylian al periodista Jerome Tothen.

De acuerdo al futbolista, buscaba que con su venta, el club hiciera una buena caja para traer un re cambio de calidad.

Kylian no aclara la manera en que la directiva le negó su salida, lo que dejó claro que tras impedir su salida, el jugador decidió respetar al club.

“Les respeté y les dije, si no quieren que me maya, me quedo”.

Kylian Mbappé se quería ir en junio del PSG

Kylian dijo que es feliz en el PSG, pero también reveló que dejó de hablar con Leonardo que funge como director deportivo para hablar directamente con el presidente del club.

Cabe destacar que Kylian Mbappé finaliza contrato esta temporada por lo que a partir de enero podría negociar con cualquier equipo que quiera sus servicios.

Todo indica que para la próxima temporada Kylian ya vista de merengue.

Y es que El Real Madrid puso 180 millones de euros para hacerse del francés, sin embargo los dueños del PSG optaron por quedarse con el francés.

La entrevista completa se dará a conocer este martes 5 de octubre.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.