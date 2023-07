Kylian Mbappé recibe ultimátum de PSG. Por segundo año consecutivo, el futuro de Kylian Mbappé es una de las grandes noticias del mercado de fichajes de Europa y en esta ocasión parece que el PSG no está dispuesto a demostrarle la misma paciencia.

Durante la presentación de Luis Enrique como entrenador de Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, presidente del club, habló sobre el futuro del goleador del equipo y lo sentenció en caso de que desee continuar con los parisinos.

“Kylian debe decidirse en una semana o dos como máximo. Si no firma un nuevo contrato, la puerta está abierta”, declaró el directivo qatarí. “Mi postura es muy clara. No quiero repetirlo cada vez: si Kylian quiere quedarse, queremos que se quede. Pero tiene que firmar un nuevo contrato. No queremos perder gratis al mejor jugador del mundo. No podemos hacerlo”, agregó.

Esta es la primera vez que el presidente de PSG se posiciona públicamente en torno al futuro de Mbappé y sus fuertes palabras, así como establecer una fecha límite para negociar una posible renovación, parecen apuntar a un rompimiento entre ambas partes.

Hace algunas semanas, Mbappé desmintió las versiones que indican que desea salir de París Saint-Germain y fue contundente al indicar que se mantendrá en el equipo para la temporada 2023-2024.

“Ya he dicho que seguiré la temporada que viene en el PSG donde estoy muy contento”, escribió el atacante en su cuenta de Twitter, pero esto se contrapuso a lo que dijo a la agencia de noticias AFP, a la que reveló que desde hace un año informó al PSG de sus intenciones de no continuar en el club más allá de 2024.

“Nunca discutí con el PSG la renovación de contrato. La dirección del club, hace un año, fue informada el 15 de julio de 2022 de mi decisión de no renovar y el único propósito de la carta era confirmar lo que ya se había dicho oralmente con anterioridad”, publicó Mbappé en una misiva dada a conocer por AFP.

En medio de esto, algunos medios han señalado que Real Madrid estaría dispuesto a romper el mercado y pagar más de 200 millones de euros para hacerse de Mbappé, un año antes de que pueda ir por él completamente gratis.

