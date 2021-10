Kylian Mbappé confirma que pidió salir de PSG. Por primera vez, Kylian Mbappé confirmó que pidió a la directiva de PSG que lo vendiera durante el verano y señaló que deseaba dejar el equipo este año para que su club recibiera una compensación por su venta.

“Pedí marcharme porque en el momento que no quería renovar, quería que el club tuviera una indemnización de traspaso para tener a un sustituto de calidad”, dijo el delantero francés en entrevista con RMC Sport.

💣 La explosión de sinceridad de Mbappé



💥 "Dije al PSG a finales de julio que me quería marchar"

💥 "Quería que el club me traspasara para que pudieran tener un recambio de calidad"

💥 "Les respeté y les dije 'Si no quieres que me vaya, me quedo'"https://t.co/xGPRiHDIyd — MARCA (@marca) October 4, 2021

Asimismo, Kylian reveló que realizó su petición con bastante tiempo de anticipación de manera que París Saint-Germain pudiera prepararse para su malograda salida y negó tajantemente que haya solicitado ser traspasado en los últimos días de la ventana de transferencias.

Kylian Mbappé confirma que pidió salir de PSG; asegura que busca dejar al club en buenos términos

“Dije que quería irme y lo dije bastante pronto. A mí, personalmente, no me gustó demasiado que dijeran ‘viene la última semana de agosto’, porque pareces un ladrón. Dije a finales de julio que quería irme”, añade el futbolista de 22 años.

Finalmente, en el extracto de la entrevista que se adelantó, Mbappé señaló que desea salir de PSG en buenos términos y se mostró agradecido por su tiempo en el club. “Es un club que me ha aportado mucho, siempre he sido feliz, los cuatro años que he pasado aquí, y lo sigo siendo […] Quería que todo el mundo saliera beneficiado, que acabáramos dándonos la mano, que encontráramos un buen acuerdo y yo lo respeté. Les dije: ‘si no quieren que me vaya, me quedo'”.

Con su voz y subtitulado en castellano. @KMbappe lo deja bien claro: pic.twitter.com/VPMJSCxs4r — Madrid Sports (@MadridSports_) October 4, 2021

De acuerdo a reportes, Mbappé desea llegar a Real Madrid y podría negociar con este equipo tan pronto como el 1 de enero, para acordar su fichaje de manera gratuita.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen