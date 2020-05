Kyle Walker se siente acosado tras romper cuarentena. El gran ‘villano’ del confinamiento en Inglaterra lo volvió a hacer. Kyle Walker, defensor del Manchester City, se saltó una vez más la cuarentena. En esta ocasión el jugador no se vio involucrado en otro escándalo sexual, sino que fue a visitar a su familia para felicitar a su hermana por su cumpleaños.

El nuevo ‘atrevimiento’ de Walker le valió para ser criticado una vez más por la prensa británica. Sin embargo, para el defensor del City la situación se está convirtiendo en una ‘cacería de brujas’ y se siente acosado.

Mediante un comunicado, el defensor inglés de 29 años expresó su preocupación porque esta situación puede afectar a su núcleo familiar.

“Ya he estado callado lo suficiente. Después del último artículo publicado sobre mí, no tengo otra opción que abordar las cosas públicamente. Ahora siento que me están acosando. Esto ya no sólo me afecta a mí, sino que también afecta a la salud de mi familia y mis hijos pequeños”, publicó en sus redes sociales.