Kuri sabía que no nos iba a pagar: Ex jugador de Tiburones. El 4 de diciembre de 2019, la Asamblea General de la FMF, decretó por unanimidad dejar huérfano a Veracruz y desafiliar a los Tiburones Rojos. Fueron épocas oscuras donde Fidel Kuri Grajales, otrora dueño del conjunto escualo, se convirtió en el gran villano de la historia.

Uno de los afectados de aquella situación fue Abraham González. El español recaló en las filas de los Tiburones para el Apertura 2019 pero nunca se imaginó lo que iba a sufrir. El equipo porteño fue golpeado administrativamente y firmó un nuevo descenso.

Tras perder la categoría, Fidel Kuri se las ingenió para pagar la multa y conservar la plaza en el máximo circuito. Pero el cuento le duró únicamente seis meses hasta que sucedió la ‘desafiliación de diciembre’.

En charla con ESPN, Abraham González reveló que, durante su corta estancia en Veracruz, nunca tuvo contacto con Fidel Kuri. Además, el español acusó al empresario orizabeño de engañar a los futbolistas.

“Con Fidel Kuri, nada. Sólo lo vi una vez, cuando firmé mi contrato. Salía mucho en los medios. Lo llamé y escribí varias veces, pero nunca me contestó. Enrique Bonilla fue tres veces a vernos. Fidel Kuri te hacía firmar el contrato y se lo quedaba. Pienso que él sabía que no te iba a pagar. Decía que nos daba los contratos luego. Los recuperamos para el juicio. Mejor no decir como los recuperamos”, comentó González.

Abraham González, junto con la mayoría del plantel fueron ‘a juicio’ para pelear el pago de sus salarios. Sin embargo, según revela el mediocampista, hasta el momento no ha recibido ningún peso que le debe Veracruz.

El español arribó al futbol mexicano en 2016 para militar con los Pumas de la UNAM. Con los felinos jugó dos años hasta que en Apertura 2018 firmó con Lobos BUAP. Con los jarochos sumó un total de 14 partidos, 11 como titular.

