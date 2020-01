“Kuri me pagará cuando pueda”: Raúl Arias. Raúl Arias, ex directivo de los desafiliados Tiburones Rojos, aseguró que no metió controversia contra Fidel Kuri Grajales. El ex vicepresidente deportivo aseguró que confía en la palabra del empresario orizabeño.

“No, yo no meteré controversia, pero los demás, el cuerpo técnico… ya es una decisión personal de ellos. A mí no me debe (Kuri Grajales); lo que sé es que él ha tratado de cumplir. Entiendo la necesidad que tiene y me pagará cuando pueda“, dijo Arias a ESPN Digital.

“Yo confío en él y le tengo un agradecimiento, por eso quiero esperar“, agregó.

Arias señaló que el hecho de no meter una controversia va más allá de una relación de amistad. Además, resaltó la titánica labor de Fidel Kuri para tratar de mantener el proyecto a flote.

“Kuri me pagará cuando pueda”: Raúl Arias

“Creo que más allá de la amistad, es de tener la conciencia. Es un tipo que ha hecho un esfuerzo muy grande y que de repente las cosas se han complicado, como a todos, las cosas en la vida se le complican. Y sin ningún problema“, aseguró.

“Haces un poquito de conciencia en lo económico. Si tienes posibilidades; si no tienes posibilidades y estás al día, pues sí tienes que buscar un poquito de recursos, lo cual no es mi caso. Al tener más tiempo, tengo más margen de trabajo“, declaró el exdirectivo del Veracruz.

De los 24 jugadores registrados con los Tiburones Rojos de Veracruz para el Apertura 2019, 14 futbolistas ya encontraron un nuevo equipo para el 2020. Sin embargo, aún existen varios elementos que no encuentran trabajo.

“La competencia es muy difícil, algunos han conseguido, otros no. No sólo es la lucha de los jugadores del Veracruz, sino de todo el futbol mexicano: terminan sus contratos y hay que buscarle. Cada quien tendrá sus recursos, sus formas, sus relaciones, sus representantes… no está fácil“, dijo al respecto Arias.

López Zarza tampoco metió controversia

Mientras Américo Scatolaro, ex auxiliar técnico, metió su respectiva queja ante la Comisión de Conciliación y Controversias por cuatro meses de trabajo en los cuales no recibió un salario, Enrique López Zarza, quien fungía como el entrenador, decidió no meter su controversia, pese a que se le adeuda el pago por el mismo tiempo de labores.

Síguenos en Facebook ED deportes