Kuri amenaza: “Hay muchas cosas que van a salir que ni se lo imaginan”. En entrevista con ‘La Octava Sports’, Fidel Kuri, otrora dueño de los Tiburones Rojos, habló a ‘calzón quitado’. El empresario veracruzano habló sobre el proceso legal que sostiene contra la Federación Mexicana de Futbol, los equipos favorecidos de la Liga MX por las altas esferas y la censura que ha sufrido en diversos medios nacionales.

“Lo que me interesa es que les quitaron el equipo a los veracruzanos y en esto no estoy de acuerdo. No es tanto el dinero. No estoy peleando por dinero, estoy peleando por la afición de Veracruz. Lo hicieron mal y se los voy a demostrar”, lanzó Kuri Grajales quien dio la entrevista enfundado en la casaca de los Tiburones Rojos.