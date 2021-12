Kun Agüero anuncia su retiro por problemas en el corazón.

El delantero argentino anunció que deja al futbol para anteponer su salud; Pep Guardiola lo acompañó.

El delantero argentino Sergio Agüero anunció este miércoles, a los 33 años de edad, su retirada del futbol profesional debido a la arritmia cardíaca que sufrió el pasado 30 de octubre en el partido que el FC Barcelona, su último club como jugador en activo, disputó contra el Alavés .

El anuncio tuvo lugar en un acto celebrado en la tribuna del Camp Nou al que asistieron, entre otros, el presidente de la entidad catalana, Joan Laporta, los jugadores de la primera plantilla del Barcelona, y Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, club en el que Agüero militó entre los años 2011 y 2021.

“Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Es un momento muy duro, pero estoy muy feliz por la decisión que tomé. Lo primero es mi salud”.

“Tomé la decisión hace diez días. Hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no ha habido muchas”.

“Cuando me hice la primera prueba física en la clínica, los médicos me llamaron para decirme que había una posibilidad muy grande de que no siguiera como profesional. No fue fácil, lo venía procesando por lo que me decía el médico. Cuando me llamaron y me dijeron que era definitivo, tardé unos días más en procesarlo”.

“Al final que me haya pasado ahora con 33 años es positivo, porque hoy estoy contándolo”, indicó entre lágrimas el delantero argentino de 33 años de edad.

‘Kun’ Agüero realizó 436 goles en 802 partidos como profesional, repartidos entre Independiente (23 goles), Atlético de Madrid (101), Manchester City (260) y FC Barcelona (1), además de los marcados con la selección argentina (9 en categorías inferiores y 42 con la Absoluta), informó el FC Barcelona en su página web.

Asimismo, ganó 21 títulos a lo largo de su trayectoria; al conjunto catalán llegó en julio pasado tras un acuerdo el 31 de mayo de 2021.

Finalmente, solo jugó cinco partidos, cuatro de LaLiga y uno de Champions League, en los que pudo anotar un gol. Su único tanto como barcelonista fue ante el Real Madrid en el Clásico del Camp Nou.

