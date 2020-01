Tom Brady no descarta jugar con otro equipo en 2020. Por primera vez en su carrera, Tom Brady se convirtió en agente libre y aunque aseguró que desea seguir en activo no aseguró que eso suceda con los Patriotas de Nueva Inglaterra. En su aparición semanal en la radio con Westwood One, el legendario mariscal de campo dejó abierta la puerta para que a partir de la próxima temporada juegue en otra franquicia.

“Tengo mente abierta sobre el proceso… Al mismo tiempo, amo jugar fútbol americano y quiero seguir jugando y hacer un gran trabajo. Estoy ansioso por lo que está por delante. Lo que sea que traiga el futuro, lo aceptaré con los brazos abiertos”, declaró Brady en la plática.

Tom Brady asistió a la función de UFC 246, la cual protagonizada por Connor McGregor, y sostuvo una plática con el dueño de los Raiders, Mark Davis. Debido a su encuentro casual con el directivo, las redes sociales comenzaron a especular con una posible incorporación con la franquicia de los Raiders, la cual debutará en este año en Las Vegas tras dejar atrás a la ciudad de Oakland, California.

#Raiders Mark Davis and Marcel Reece spoke with Tom Brady at the UFC 246 event at T-Mobile Arena on January 18, 2020 in Las Vegas, Nevada. pic.twitter.com/QZrRQewc7r

— AFL GODFATHER (@NFLMAVERICK) January 19, 2020