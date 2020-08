Koeman sobre la posible salida de Messi: “Tiene que terminar su carrera en Barcelona”. Después de la devastadora derrota ante Bayern Múnich, Ronald Koeman tomó un Barcelona ‘resquebrajado’. La primera gran tarea del holandés será convencer a Lionel Messi que no deje la institución.

En los últimos días, varios reportes indican que ‘Lio’ tendría las maletas listas para emigrar de Barcelona. Equipos como Inter de Milan o Manchester City se ‘relamen los bigotes’ para ‘pescar’ a uno de los peces gordos. Sin embargo, Koeman podría detener la frenética salida del último gran ídolo catalán.

“Tiene que terminar su carrera aquí. Messi es el Barcelona y el Barcelona es Messi. Tengo que asegurarme de que Messi pueda funcionar bien en este equipo y de que se sienta importante. Es un ganador puro“, declaró Koeman en entrevista para la cadena NOS.

Estas declaraciones de Koeman se dieron antes de la reunión que sostuvo con Messi el pasado 20 de agosto; donde presuntamente el argentino le habría comunicado su deseo de salir.

“Le queda un año más de contrato, aunque es muy comprensible que este decepcionado. Yo también lo estaría después de perder 8-2 con el Bayern porque sería muy mala señal que fueras sonriendo. Mi labor es que él funcione en el equipo, que se sienta importante“, reiteró el flamante nuevo técnico del Barcelona.

