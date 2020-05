Koeman ‘la libra’ y sale del hospital. En días pasados, el futbol mundial se llevó un ‘pequeño susto’ con la noticia sobre el estado de salud de Ronald Koeman. El director técnico de la Selección de Holanda fue internado por un problema cardiaco. Sin embargo, el propio timonel anunció este jueves su salida del nosocomio. Además, afirmó que se encuentra en perfectas condiciones.

A través de sus redes sociales, el exfutbolista del Barcelona agradeció la oportuna asistencia de los médicos que lo auxiliaron tras sufrir un problema cardiaco el domingo pasado.

“Vaya susto me llevé el fin de semana pasado, pero sobre todo mi familia y mis amigos. Afortunadamente los médicos del hospital me ayudaron rápidamente y de forma fenomenal. Les estoy muy agradecidos. En este momento me encuentro fenomenal”, publicó Koeman en sus redes sociales.