Koeman: Jugamos demasiados partidos.

‘Si alguien del Barça ha filtrado el contrato de Messi, no puede tener futuro en el club’.

Ronald Koeman se mostró este sábado “muy orgulloso” de sus jugadores, aludiendo a la remontada de Granada, y repitió que el Barcelona “está en el buen camino”, aunque mantuvo la cautela ante el partido que jugará frente al Betis aludiendo al “cansancio” acumulado y repitiendo que este calendario tan exigente “está matando a los jugadores”.

“Esto es difícil porque juegas demasiados partidos y muy seguidos. Y más por el covid. Hay que tener comunicación con los futbolistas. Saber cómo se sienten físicamente y a veces hay que darles. De doce partidos, vamos a jugar once fuera, y casi todos a las nueve de la noche. Tenemos que ayudar a los jugadores porque no es normal que jueguen tanto y tan tarde. Esto demasiado. No podemos ir por este camino. Cada entrenador tiene su opinión y la mía es esta. Estamos matando a los jugadores. Alguien tendrá que tomar una decisión en el futuro sobre esto”, denunció el entrenador del Barcelona, quien reveló que los resultados, al menos, están “ayudando”.

“Viajes, llegar tarde a casa… Se puede recuperar mejor cuando ganas que cuando pierdes y la gente está contenta porque estamos haciendo un buen trabajo y hay que estar preparados”, solventó, repitiendo que es momento de mantener esta regularidad: “Siempre hay esperanzas. Depende de nosotros. Lo que tenemos en nuestras manos es preparar los partidos lo mejor posible y ganar porque lo que haga el Atlético no está en nuestras manos. Ellos llegan muy frescos porque no juegan entre semana y Nosotros tenemos que seguir ganando, pero es dificilísimo. Tenemos esperanzas porque hemos mejorado cosas y el equipo está metido. Y esto hay que demostrarlo mañana”.

Reservado al referirse a Ansu Fati, de cuya recaída no quiso extenderse al señalar que “por respeto al jugador no soy la persona que tengo que hablar sobre su tema y su recuperación. Si hay algo dentro, lo comunicaremos. Lo más importante es que se recupere con toda la tranquilidad porque tiene mucho futuro por delante y hay que hacer las cosas bien y no voy a entrar más en este tema”, confirmó que Sergi Roberto está “descartado para la ida contra el Paris Saint-Germain. En el descanso del partido de Granada me dijo que estaba muy bien y sin molestias y se lesionó a los ocho minutos. Es un palo para todo el mundo pero hay que tener ánimos y recuperar y estar bien para ayudar al equipo pronto”.

Sobre el futuro de Lionel Messi, Koeman mantuvo el mismo discurso de siempre recordando que “ya dije que solo hay una persona que puede decidir sobre su futuro y ese es Leo. A mí me gustaría que siguiese muchos años aquí. E intentar transmitir buenas sensaciones para que esté contento. Porque si está contento, tiene efectividad. Está con moral y con energía. El futuro está en sus manos”, resumió.

