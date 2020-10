Koeman explota contra el VAR tras derrota del Barcelona.

La polémica rodeó El Clásico entre Barcelona y Real Madrid con un penal que el árbitro pitó tras checarlo en el VAR. Se ve un jalón claro de Lenglet a Sergio Ramos, sin embargo, Ronald Koeman, técnico de Barcelona, declaró que le preguntó al árbitro por qué todo se marca en contra de su equipo y nada a favor.

“No estamos de acuerdo, para mí no es penal y he dicho al árbitro que ojalá e puedan explicar un día el tema de VAR en España, porque llevamos cinco jornadas y solo ha entrado en contra de Barcelona. No entró en la jugada de penalti sobre Messi ante Sevilla ni las dos rojas de Getafe. Por qué solo hay VAR en nuestra contra le pregunté al árbitro”.+

Para el estratega neerlandés, hubo una falta previa de Sergio Ramos sobre Lenglet que no se marcó y después vino el jalón de camiseta, que tampoco le pareció falta porque el español tira el cuerpo hacia atrás.

“Sí he visto la imagen, en principio es falta de Ramos a Lenglet, él coge con la mano la camiseta pero no tanto para tirarse atrás. Si coges camiseta del contrario tiene que tirarse adelante y no atrás. Para mí no es penal. “El VAR puede ser muy bueno, pero para todos los equipos”.

Por su lado, Sergio Ramos pidió que no se culpe al silbante por hacer bien su trabajo. Pues todos vieron el jalón de playera y el penal estuvo bien marcado, además que destacó la victoria ante Barcelona.

“Es clarísimo el penalti, me agarra Lenglet cuando voy a intentar saltar. Juzgar al árbitro por una acción que para mí es bastante clara es injusto”.

Real Madrid ganó el duelo ante Barcelona por 3-1 en el Camp Nou y ese penal significó el 1-2 con el que los merengues se enfilaron a obtener una victoria tras perder dos juegos de manera consecutiva.

