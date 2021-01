Koeman asegura que necesitan a Messi para ganar títulos.

El técnico de Barcelona aseguró que tienen posibilidades de pelear por el triplete.

Leo Messi ha tenido una explosión goleadora en Barcelona y vive su mejor momento de la temporada c on el equipo, hecho que ha derivado en tres triunfos consecutivos de visitante y el tercer lugar general. Ronald Koeman señaló que necesita a Messi para ganar los títulos. Esto lo dijo después del triunfo 4-0 sobre Granada.

“El Barcelona necesita a Leo, por su juego, por su importancia en crear oportunidades y su efectividad. Es algo grande que necesitamos para lograr cosas muy grandes y luchar por los títulos”.

La mejoría de Barcelona es clara y se hizo patente con las victorias en cancha de Athlétic de Bilbao y Granada. Además, Messi ya suma 11 goles que lo colocan como Pichichi de la liga y Koeman asegura que la motivación de la Pulga no es de ahora, sino desde el primer día de su gestión.

“Desde el primer día el contacto con Leo ha sido bueno, porque desde ese día ha hecho el máximo para estar en forma y ayudar al equipo. Como a cualquier equipo, nos ha costado durante un periodo nuestra temporada. Pero últimamente está bien, con mucha efectividad y a eso estamos acostumbrados de él, que si hay dos partidos en que no marca, seguramente unas personas estarán descontentas o preocupados. Yo nunca, siempre he visto a este jugador motivado todos los días en los entrenos y partidos, en el vestuario; últimamente está marcando más goles que al principio de temporada, pero no quiere decir que está más metido, son momentos de un jugador. Muchos partidos el portero contrario ha sido el mejor hombre y eso influye en su efectividad”.

Barcelona tiene 34 puntos y un juego menos, está lejos del líder Atlético de Madrid. Y aunque Ronald Koeman ve difícil pelear por LaLiga, considera que es posible con el resurgimiento y el mejor Messi en la cancha.

