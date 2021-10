Koeman asegura que aficionados que lo rodearon no tienen valores. Ronald Koeman fue rodeado por seguidores de Barcelona el domingo, a su salida del estadio, después de perder el Clásico de España ante Real Madrid. A dos días del incidente, el estratega neerlandés minimizó el asunto y aseguró que los aficionados que lo increparon en su automóvil “no tienen valores”.

“El ambiente en el campo fue extraordinario hasta el 0-2, creo que no tenemos que prestar mucha atención a lo que pasó porque no fue solo conmigo sino que les pasó a varios jugadores también e incluso a [Carles] Puyol. Puede que conmigo fuera más exagerado pero en general pienso que es un tema de educación. No tienen valores”, dijo el director técnico Culé.

Koeman señaló que el club tomará cartas y actuará para que esta situación no se repita. Asimismo, mencionó que cuenta con imágenes de los aficionados que lo rodearon a su salida del Camp Nou y que en un momento pensó en bajar de su carro.

“Tengo las imágenes porque había dos personas atrás en el coche grabando para un documental y con mi mujer al lado… hubo un momento en que dije que iba a salir del coche… pero al final decidí que mejor no”, agregó el neerlandés.

Finalmente, Koeman señaló que a menudo es cuestionado por algunos aficionados y culpó de esto a las redes sociales. “Pasa aquí y también en la Ciudad deportiva… Cuando sales hay muchas cámaras, muchos teléfonos, mucho TikTok para sus seguidores esperando a que pasen cosas. Es un problema social que tenemos y lo mejor es poner la energía en otras cosas”, concluyó.

Ronald Koeman se convirtió en el segundo entrenador en la historia de Barcelona que pierde tres Clásicos de España de manera seguida y el primero en ocho décadas, después de que Real Madrid venció 2-1 como visitante a los Blaugranas.

