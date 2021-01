Koeman: A Griezmann no hay que ponerle presión.

El Barcelona regresa a la Liga este domingo en Elche, en el que será su séptimo partido consecutivo lejos del Camp Nou y primero después de tres con prórroga, en lo que para Ronald Koeman significará una dura “prueba física” para la plantilla.

“Estamos con un calendario apretado con muchos partidos y hemos tenido tres seguidos con prórroga. Contra el Elche pondremos un equipo con chispa, con mentalidad fuerte, para intentar ganar el partido”.

Koeman fue especialmente cuidadoso con Antoine Griezmann, a quien quiso proteger de las críticas explicando que el rendimiento del francés está siendo de su agrado.

Porque siempre está luchando por el equipo. En los últimos partidos ha jugado bien y ayudando al equipo, marcó dos goles en la final de la Supercopa, pero necesitamos goles de otros jugadores también, no hay que centrarse solo en Griezmann. Están Dembélé, Trincao, Braithwaite… todos tienen que dar un paso adelante”.

También, claro, se refirió al tema de los penaltis fallados, “demasiados” y solventó que analizándolo “hemos fallado siete, que son muchos, demasiados. Sabemos que el número uno en los lanzamientos es Messi, pero si no está necesitamos otra gente que los tire. Estos días hemos ensayado, porque es un trabajo que se puede mejorar y entrenar. Hay que hacer algo, porque no se puede aceptar. ¿Mañana? Si hay un penalti decidiremos en la charla dos jugadores que puedan tirarlo”.

Con todo, quiso dejar claro que sus palabras por los penaltis fue utilizada para dar a parecer que criticaba a su equipo, algo que no le gustó: “No miento, siempre opino lo que veo y analizo los partidos. Si digo cosas positivas no lo ponéis. El otro día la actitud del equipo fue de diez y ojalá que se diga esto. Para ser jugador del Barça hay que exigir pero yo siempre hago críticas desde el respeto a los míos”, sentenció.

El entrenador holandés advirtió de la necesidad de recuperar fuerzas “porque el equipo necesita frescura” y no descartó variaciones en el once: “Si hay un jugador con demasiado cansancio hay que hacer cambios, esperar y tener suerte para que no haya más lesiones”.

“Nunca había jugado tantos partidos seguidos fuera de casa. Es una cifra brutal porque ocho partidos es una locura. Pero pienso que tenemos una nota alta en el mes de enero. Quitando el resultado final de la Supercopa, el resto de partidos los hemos ganado, el equipo ha cumplido y ha demostrado ser fuerte”, aseveró Koeman cuando se le recordó que después de Elche se deberá visitar al Rayo Vallecano en Copa, enlazando esos ocho encuentros sin jugar en el Camp Nou.

“Necesitamos más competencia en algunas posiciones del equipo”, repitió el técnico azulgrana cuando se le inquirió, otra vez, por el mercado, asunto en el que no quiso profundizar: “Sabéis mi postura. Nos falta gente, pero todo depende de la situación económica del club. Yo no decido, estuve charlando con ellos, pero todo depende de la situación económica”.

“De Suárez solo me preguntan cuando marca. No me gusta contestar más; es un gran jugador pero es la decisión que tomamos en el club y ya está”, cortó Koeman cuando se le habló del uruguayo, autor de los dos goles con los que el Atlético de Madrid derrotó al Eibar, y respecto a la improbable salida de Junior Firpo en este mercado sentenció que “depende de él mismo. Está aquí y ha cumplido cuando ha tenido sus minutos. Hay que saber qué quiere pero tampoco podemos perder a todos los jugadores porque necesitamos una plantilla para afrontar los partidos que todavía nos quedan”.

