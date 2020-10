Kobe Bryant retumba en las calles tras título de Lakers.

Los aficionados celebran con cánticos en honor a Black Mamba.

Aficionados de Los Angeles Lakers festejaron el título de la NBA conseguido ante Miami Heat y salieron a las calles con cánticos recordando a Kobe Bryant, la estrella de la NBA recientemente fallecido.

⚡️ L.A. celebrates the Lakers NBA Championship in true L.A. fashion: with fireworkshttps://t.co/lhqrkfGOmY

— Los Angeles Times (@latimes) October 12, 2020