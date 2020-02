Kobe Bryant es homenajeado en el Staples Center. La ciudad de Los Ángeles se rindió una vez más a su héroe e ídolo: Kobe Bryant. El ex jugador de los Lakers y leyenda de la NBA fue homenajeado en la arena Staples Center, la cual fue su casa por dos décadas con la escuadra angelina, por diferentes personalidades del baloncesto y artistas, quienes honraron la memoria de la Mama Negra.

“Dios sabia que -Kobe y Gianna- no podían estar aquí el uno sin el otro, por eso se los tuvo que llevar juntos. Bebé, tu cuida a nuestra Gigi, que yo aquí me encargo de Natalia, Bianka y Capri. Todavía seguimos siendo el mejor equipo.” – Vanessa Bryant. 🙏🏻 pic.twitter.com/hvmzAEc4iR

Fue una tarde emotiva la que se vivió al interior del estadio de los Lakers, desde las desgarradoras palabras de Vanessa Bryant, viuda de Kobe, hasta los emotivos recuerdos de Michael Jordan a lado de Bryant.

Vanessa Bryant abrió su discurso, en medio de aplausos y gritos de apoyo, y recordó a Gianna, hija de la pareja y quien también perdió la vida durante el trágico accidente aéreo que sacudió al mundo del deporte el pasado 26 de enero.

“Gianna fue un alma gentil y noble. Sabía todo lo que significaban sus besos para mí. Era una de mis mejores amigas. Siempre sacaba una sonrisa a los demás. Hacía las mejores galletas de chocolate”.

Bryant conmovió a los miles de asistentes al homenaje realizado en memoria de Kobe y Gianna al señalar que nunca tendrá la oportunidad de ver crecer a su hija ni de estar a su lado en los que hubieran sido sus momentos más significativos en su vida.

Join us for A Celebration of Life for Kobe and Gianna Bryant. https://t.co/btsnvmsxYY

