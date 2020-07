Klopp y Mourinho explotan tras la anulación de la sanción al City. La resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de levantar la sanción impuesta por la UEFA al Manchester City caló hondo en los equipos de la Premier League. Veteranos de guerra como Jürgen Klopp o José Mourinho no se guardaron nada y criticaron ferozmente la decisión.

Este lunes, el TAS concluyó que después de escuchar las apelaciones del City, los ‘Sky Blues’ no camufló ‘fondos de capital’ como ‘ingresos de patrocinadores’, pero si falló al cooperar con las autoridades del a UEFA.

La sanción pasó de no jugar dos años en competencias europeas y 30 millones de euros a solo 10mde por no cooperar en la investigación. Esta decisión fue criticada por el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, quien considera que fue un ‘golpe bajo’ al futbol.

Klopp consideró que no depende de él juzgar la decisión sobre el City; pero aseguró que el Fair Play Financiero deberá respetarse a toda costa para conseguir un futbol más competitivo.

“Pero creo que debería seguirse el FFP, que debe permanecer, es un tipo de fronteras a las que puedes ir, pero no superarlas, y eso es bueno para el fútbol. Si no se hace así las personas o países más ricos pueden hacer lo que quieran”, externó Klopp.

El timonel de los ‘Reds’, aseguró que, sino se cumple el Fair Play Financiero, “hará que la competencia sea realmente difícil y creo que eso conduciría automáticamente a una especie de Superliga mundial con unos 10 clubs y todo dependería de quiénes fueran sus dueños y no de los nombres de los clubs, tiene sentido tener estas reglas del FFP”.

Otro de los que también habló sobre el levantamiento de la sanción que en un principio le impuso la UEFA al City fue José Mourinho.

“Sé que para ellos es fácil pagar ese dinero, pero, aun así. Si eres culpable, te tienen que echar de la competición. No soy nadie para saber si son culpables o no. Mis críticas van para la decisión”, externó el estratega del Tottenham.

“Si el Manchester City no es culpable, que le multen con unos cuantos millones es una desgracia. Si no eres culpable, no te castigan y si lo eres, te tendrían que suspender. En cualquier caso, es un desastre. No digo que sean culpables, pero si no lo eres no pagas nada, ni una sola libra”, sentenció José Mourinho.