El entrenador del Liverpool destacó a Carlo Ancelotti como un técnico ganador y aseguró que va por la revancha.

Jürgen Klopp aseguró que el Liverpool irá por la revancha ante el Real Madrid, a quien calificó como un equipo ganador y es que es el que más Copas de Europa tiene en la historia, por lo que no se confía previo a la final de la Champions League.

“Real Madrid es el equipo más galardonado, es el equipo donde hay jugadores que pueden ganar por quinta vez, su entrenador podría ganar por cuarta vez. Eso dice mucho de ellos. No tenemos ese nivel de experiencia. Sentimos que tenemos la misma experiencia, es la tercera ocasión que llegamos a la final en cinco años y es especial”, comentó Klopp en conferencia de prensa.

Klopp aseguró que no piensa en cómo sería ganar, sino en preparar el juego con el objetivo de levantar la orejona, y es que ya perdió una final contra el Real Madrid en 2018, aunque poco después regresó para ser el rey de Europa ante el Tottenham.

“Lo único en lo que pensamos es en cómo preparar el juego, cómo jugar, no pensamos ni un segundo en cómo nos sentiríamos si ganáramos. Soy lo suficientemente paciente para esperar a que eso suceda.

Klopp: Real Madrid “es el equipo más ganador”.

“No hemos olvidado lo que pasó en 2018, pero no podemos estar aquí, y ver una película de lo que pasó en ese momento, no sería suficiente motivación para este partido, no tiene sentido. Tenemos muchas razones para darlo todo mañana y la revancha podría ser una razón más, pero no la única razón”, finalizó.

