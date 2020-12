Klopp descarta que Salah esté incómodo en Liverpool.

El técnico de Liverpool, Jürgen Klopp, ignoró los rumores sobre la posible salida de Mohamed Salah del club y señaló que el egipcio está feliz y en los entrenamientos lo demuestra con su buena actitud, lo que refleja en el campo con sus goles. El conjunto de Anfield goleó 7-0 a Crystal Palace hace unos días.

“Mo está en buen momento, Mo está en buen momento, en muy buena forma y es lo más importante para mí. En el entrenamiento, hoy no hubo cámaras, tendrías que haberlo visto riendo mucho. Disfrutó la sesión. Todo el resto obviamente es bueno para que lo escribes, pero internamente no hay nada para decir”.

Además en declaraciones, Mohamed Aboutrika, exjugador de la selección de Egipto, reveló que Mo Salah no está feliz en Liverpool y otras cuestiones que no quiso revelar el exfutbolista.

“Sé que Salah no está contento en Liverpool, me dijo las razones por las que no está contento, pero son secretas y no puedo revelarlas. Llamé a Salah sobre su situación en Liverpool y está molesto, pero eso nunca afectaría su desempeño en el campo”.

Mientras que Liverpool es líder de la Premier League y busca revalidar el título de la temporada pasada. Tiene 31 puntos y su más cercano perseguidor, Leicester City, acumula 27 unidades. Klopp descartó que estar en la cima en navidad no asegura ser campeón.

“No significa que por ser líder en navidad seas automáticamente campeón en mayo. Si así fuera hubiéramos ganado la liga dos veces ya”.

Finalmente “es la mejor posición en la que puedes estar, pero eso es todo. No hemos llegado ni al ecuador de la competición”, finalizó.

