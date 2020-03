Klopp ‘agradece’ la derrota ante Watford. Tras la derrota en casa del Watford, Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, ‘agradeció’ el descalabro. El estratega alemán aseguró que el resultado negativo les permitirá jugar sin la presión de batir récords.

“Ya no habrá que hablar de récords”, declaró tajante Jürgen Klopp tras la paliza 3-0 ante un valiente Watford.

El conjunto dirigido por Klopp acumulaba 44 partidos sin conocer la derrota y 18 triunfos en la Premier League. Esa hazaña solo la había conseguido el Manchester City de Pep Guardiola en 2017.

“El equipo no fue lo suficientemente bueno ante el Watford”, dijo Klopp que buscó el lado positivo al resultado.

“No creo que se puedan batir los récords cuando se quiera. Se pueden romper cuando estás al cien por cien centrado en lo que quieres hacer, ya sea correr un maratón o lo que sea”, abundó el técnico de Liverpool.

Para Klopp no era de vital importancia batir los récords como conquistar el título de Premier League.

“No fuimos lo suficientemente buenos. Ahora no sería positivo para mí mirar hacia atrás dentro de unos años y pensar que el Liverpool casi lo logró. Esa no es mi principal preocupación. No se puede cambiar”, apuntó Klopp.

WHAT A DAY.

WHAT A WIN.

WHAT A CLUB. Goodnight, Watford fans 💛#WATLIV pic.twitter.com/I3d41ROOKp — Watford Football Club (@WatfordFC) February 29, 2020

El teutón se mostró consciente que en algún momento tenían que tropezar en la Premier League.

“Íbamos a perder un partido en algún momento, y no lo esperábamos esta vez pero estaba claro que sucedería. Sucedió en este partido y ya considero bastante positivo que nos hayamos acercado a estos registros”, indicó Klopp.

“Ahora podemos volver a jugar futbol con libertad, sin presión. No tenemos que intentar conseguir un récord. Solo tenemos que intentar volver a ganar partidos de futbol ​​y eso es lo que haremos”, insistió Klopp.

Tras 28 jornadas, el Liverpool está a cuatro victorias de amarrar el título de la Premier League, cetro que se le ha negado desde su creación.

