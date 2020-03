Kirk Cousins acuerda extensión de contrato con Minnesota. De acuerdo a Ian Rapoport, insider de NFL Network, los Vikingos de Minnesota y Kirk Cousins llegaron a un acuerdo de extensión de contrato que mantendrá al mariscal de campo con el equipo más allá de 2020. El pasador estaba por ingresar a la última temporada del trato que firmó en 2018.

From @NFLNetwork: The #Vikings have an extension for QB Kirk Cousins, locking him in for 2 more years. pic.twitter.com/kxUvNJHV1p — Ian Rapoport (@RapSheet) March 16, 2020

Cousins firmará un nuevo contrato por dos años y 66 millones de dólares, con lo cual estará bajo control de Minnesota por tres temporadas. Este acuerdo le pagará 96 mdd, 61 mdd garantizados, hasta 2022.

@KirkCousins8 new deal is 2 new yrs for $66m. Includes $10m new cash now and $10m cap relief for @Vikings now. $61m guar in '20&'21 and addt'l $35m guar for injury, but converts full guar beginning of 2021-total guar $96million@NFL — Scott Pioli (@scottpioli51) March 16, 2020

Asimismo, Tom Pelissero, reportero de NFL Network, aseguró que esta extensión no solo beneficia a Kirk Cousins en términos de estabilidad laboral y financiera, sino que ayudará a los Vikingos a ahorrar 10 mdd en el tope salarial de 2020, el cual está fijado en 198.2mmd. El mariscal de campo iba a tener un impacto de 31 mdd en esta área.

Vikings agree to terms on two-year extension with QB Kirk Cousins. (via @rapsheet) pic.twitter.com/NJHz9w9lYd — NFL (@NFL) March 16, 2020

Kirk Cousins llegó a Minnesota en 2018 con un acuerdo por tres campañas y 84 mdd, en un arreglo que fue histórico debido a que la totalidad del contrato fue garantizado por los ‘Púrpuras’, El ex jugador de los Pieles Rojas de Washington era visto como la pieza faltante de un equipo que un año atrás se había quedado en la antesala del Super Bowl.

Sin embargo, su primera temporada al control de la ofensiva de los Vikingos fue decepcionante y no logró conducir a su equipo a la postemporada. En 2019, a pesar de la crítica que recibió por su desempeño, Cousins llevó a Minnesota de regreso a la postemporada y colaboró en la sorpresiva victoria ante los Santos de Nueva Orleans en la Ronda del Comodín.

Kirk Cousins llega a un acuerdo con Vikingos por 2 años y $66M ($62M garantizados).. el nuevo contrato dado a Ryan Tannehill por Tennessee ha sentado el valor de mercado de Kirk entre $31-33M #Vikings pic.twitter.com/dx0xoV3Lev — Rick Sosa (@sosarick) March 16, 2020

Una semana más tarde, los Vikingos serían eliminados por los 49’s de San Francisco de la postemporada de la Conferencia Nacional.

Kirk Cousins is gonna be 34 when his new extension ends and he can hit the market again. Absolute legend at the bank. — Mina Kimes (@minakimes) March 16, 2020

Kirk Cousins, un veterano de ocho temporadas en la NFL, lanzó para 3,603 yardas, 26 pases de anotación y seis intercepciones en 2019. De por vida tiene un rating de 96.8.

