Kim Ng es nombrada gerente general de los Marlines. Este viernes, Kim Ng hizo historia en Grandes Ligas al convertirse en la primera mujer en ocupar la gerencia general de un equipo, después de que fuera nombrada para ese puesto en los Marlines de Miami. Ng reveló que cuando ingresó al mundo del beisbol no pensaba que sería posible que una mujer pudiera ostentar un puesto de esta envergadura y ahora se pone como meta ganar un título de la MLB.

Making history by bringing a lifetime of excellence, Kim Ng steps to the helm as GM. #JuntosMiami pic.twitter.com/UrYESbjTHe — Miami Marlins (@Marlins) November 13, 2020

“Este desafío es uno que no me tomo a la ligera. Cuando entré en este negocio, parecía poco probable que una mujer liderara un equipo de Grandes Ligas, pero estoy obstinada en la búsqueda de mis objetivos. Mi objetivo ahora es traer un campeonato de béisbol a Miami. Me siento honrada y ansiosa por continuar construyendo la cultura ganadora que nuestros fanáticos esperan y merecen”, expresó Ng en un comunicado de prensa.

#MLB | GIRL POWER. 🦸🏻‍♀️⚾ Los Marlins de Miami han anunciado a Kim Ng como su nueva Gerente General, siendo esta la primera vez que una mujer ocupa ese cargo en alguna organización de Grandes Ligas. ¡La barrera de género cada vez se debilita más en el ámbito deportivo! 👏🏻 pic.twitter.com/O0qPqlg6Uk — Infield Hit (@Infield_Hit) November 13, 2020

Asimismo, la gerente general de los Marlines indicó que espera construir un gran proyecto que abarque a todo el sur del estado de Florida y detalló que el equipo se encuentra en el camino correcto para competir.

“Estamos construyendo para el largo plazo en el sur de la Florida, desarrollando una operación de béisbol creativa, colaborativa y con visión de futuro compuesta por un personal increíblemente talentoso y dedicado que, en los últimos años, ha sentado una gran base para el éxito”, añadió.

Kim Ng se convierte en la primer mujer en ser Gerente General de un equipo de Grandes Ligas y será con los Marlins. Me encantan estas noticias en donde las mujeres consiguen roles que solían ser de los hombres. Salúd por Kim Ng y que la sigan muchas más….. pic.twitter.com/bUphOEDctL — Red Sox Data (@RedSox_Data) November 13, 2020

Kin Ng comenzó su carrera en MLB con los Medias Blancas de Chicago en 1990 como una becaria. Tras seis temporadas en esa franquicia, Ng firmó con los Yankees de Nueva York y fungió como asistente de Brian Cashman, gerente general. Desde 2002 hasta 2011, fungió como vicepresidenta y asistente del gerente general en los Dodgers de Los Ángeles. Finalmente, en marzo de 2011, tomó el puesto de vicepresidenta de operaciones de beisbol de Grandes Ligas.

