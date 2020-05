Kikín confiesa detalle que le costó a México la eliminación en Alemania 2006. El golazo de Maxi Rodríguez en Alemania 2006 ante la Selección Mexicana sigue haciendo estragos en los mexicanos. Aquel doloroso episodio le costó la eliminación al conjunto nacional dirigido por Ricardo Antonio La Volpe que soñó con vencer la maldición del quinto partido cuando Rafael Márquez rompió el doble cero apenas al minuto cuatro.

El juego comenzó en favor de los aztecas gracias al tanto de Rafael Márquez. Sin embargo, seis minutos más tarde, un saque de esquina colgado por Juan Román Riquelme acabó en el fondo de las redes de Oswaldo Sánchez.

Aquel gol a balón parado enfrió al Tri que soñaba con avanzar a los cuartos de final. En la jugada, Jared Borgetti marca a Hernán Crespo y entre ambos terminan enviando el balón al fondo de las redes. Sin embargo, existe un pequeño detalle que 14 años después ha sido develado.

“Les voy a decir la clave de esta jugada, güey”, dijo Francisco Fonseca quien era delantero de aquella Selección Mexicana.

“En todos los entrenamientos, yo iba a primer poste, me paro en primer poste y Rafa y Borgetti me dicen: Kikín, salte de tu zona, hay un hombre atrás. Yo les dije, ‘no güey, esta es mi zona’. Yo no marcaba, yo iba libre a primer palo. Me lo dijeron tres veces y me salgo de la zona y es ahí donde viene el centro, ahí viene el remate y ahí viene el pinche gol”, explicó ‘Kikín’ en charla con Alex de la Rosa y Andrés Vaca.