Keylor Navas buscaba sacar a Jorge Luis Pinto de la selección. A pesar de que Jorge Luis Pinto llevó a Costa Rica a su mejor actuación en la historia de los mundiales, un grupo de futbolistas ticos habrían conspirado para provocar su destitución. De acuerdo a Eduardo Li, expresidente de la Federación de Futbol Costarricense, Keylor Navas, Bryan Ruiz y Celso Borges acordaron buscar la salida de Pinto de la selección.

¿Keylor Navas sugirió PERDER para que corrieran a Jorge Luis Pinto como estratega de Costa Rica? 😳😱



(Vía: @ESPN_CR)https://t.co/5YuXNhIBRB — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 16, 2021

“Me extrañó muchísimo porque es una cláusula de confidencialidad que era que si el entrenador perdía tres partidos se le despedía… Me golpea la mesa Keylor Navas y me dijo ‘bueno entonces perdemos tres partidos seguidos”, declaró Li durante el juicio que emprendieron los jugadores costarricenses contra los directivos de la Federación.

#FutbolHD "Teníamos una cláusula con Jorge Luis Pinto. Si perdía tres partidos se rescindía el contrato. No se encontraron razones para destituirlo y Keylor Navas fue quien dijo perdemos los tres partidos": Eduardo Li, expresidente de de la Fedefútbol de Costa Rica. pic.twitter.com/eHO3Am0O9T — Habla Deportes (@HablaDeportes) March 15, 2021

El otrora mandamás del balompié tico afirmó que algunos futbolistas no deseaban la continuidad de Pinto con el representativo nacional, empero mencionó que él no tenía “ninguna justificación” para renovarlo tras la Copa del Mundo de 2014.

“Llegó el tema de que no querían al señor Pinto. Se puso más tensa la reunión porque la posición mía era que siguiera. Yo no tenía ninguna justificación para no renovarle al técnico más exitoso. Yo no veía que no se pudiera conversar. Yo les dije que yo me comprometía a aclarar”, añadió Eduardo Li en su comparecencia.

POLÉMICA EN COSTA RICA:



Al parecer, Keylor Navas dijo que si no echaban a Jorge L. Pinto se iban a dejar perder 3 partidos seguidos para despedirlo, esto fue con la Seleccion de Costa Rica despues del mundial de Brasil 2014. Lo “confirmó” el ex presidente de la FCF, Eduardo Li. pic.twitter.com/8JzPZoRHpc — Marca Zonal (@Marca_Zonal) March 15, 2021

Jorge Luis Pinto llevó a Costa Rica a una actuación histórica en el Mundial de Brasil 2014. Tras superar la fase de grupos, en donde se midió ante Italia, Inglaterra y Uruguay. En los octavos de final venció en penales a Grecia y en los cuartos de final cayó por la misma vía ante los Países Bajos.

