Keylor Navas asegura que una parte de Real Madrid no creía en él. Keylor Navas fue un jugador importante durante la increíble seguidilla de tres campeonatos de la Champions League de Real Madrid. Sin embargo, el ahora portero de PSG confesó que sentía que una parte del club “no creía en él” después de que se convierta en el sucesor de Iker Casilla en la meta de los Blancos.

"Una parte del Real Madrid no creía completamente en mí"



Keylor Navas se sincera a un año y medio de su salida de los merengues.



¿Merecía seguir como el titular del club?



“Sí, siento el cariño de todos aquí, en París. En España tenía la sensación de que una parte del club no creía totalmente en mí. Estaré siempre eternamente agradecido a la afición del Real Madrid por el apoyo incondicional que me mostraron y que todavía hoy me muestran pese al hecho de haber cambiado de equipo. Y mis compañeros en el Madrid también creyeron siempre en mí”, declaró el costarricense.

🔥Las frases de Keylor Navas a la revista del PSG🔥



🗣”No intenté demostrar que era mejor que Iker cuando llegué a Madrid, solo aproveché la oportunidad”✅



🗣”En España tenía la sensación de que una parte del club no creía totalmente en mí. Aquí en el PSG, todos creen en mí”💥 — Joseph Fernández (@InformeALDATO) March 3, 2021

Acerca de la encomienda de haber sido el heredero de Casillas en la portería del club, Navas aseguró que jamás intentó demostrar que era mejor que Iker. El histórico guardameta de Costa Rica detalló que simplemente aprovechó su oportunidad que le brindaron los Merengues en 2014.

“No intenté cuando llegué demostrar que era mejor que Iker y que mi carrera sería más exitosa que la suya. Simplemente he intentado aprovechar la oportunidad que me brindaron de trabajar duro, con humildad y de hacerlo lo mejor posible Y es también lo que he venido hacer a París, de dar el máximo y de levantar con mis compañeros el mayor número de títulos posibles, para los aficionados y por mi familia”, añadió.

Keylor Navas: "Parte del Real Madrid no creía totalmente en mí"- https://t.co/QugRjY23FT pic.twitter.com/tJczD5vczX — Teletica Deportes (@TeleticaTD7) March 3, 2021

Keylor Navas fue el portero titular de las tres finales de Champions League que ganó Real Madrid entre 2016 y 2018 y en más de una ocasión fue figura al evitar la caída de su meta.

