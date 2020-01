Kevin Stefanski será entrevistado por dos equipos de la NFL. De acuerdo al reportero de NFL Network, Tom Pelissero, el coordinador ofensivo de los Vikingos de Minnesota, Kevin Stefanski, se reunirá con al menos dos equipos la próxima semana en búsqueda de convertirse en entrenador en jefe.

Fuentes informaron a Tom Pelissero que el coordinador se entrevistará con los Browns de Cleveland, así como las Panteras de Carolina para la vacante de head coach de ambas franquicias.

#Vikings OC Kevin Stefanski is slated to interview for the #Browns and #Panthers head coaching openings next week, source said. Timing will depend in part on what happens tomorrow vs. the #Saints. He was a finalist in Cleveland last year, too.

— Tom Pelissero (@TomPelissero) January 4, 2020