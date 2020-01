Kevin Stefanski se convertirá en entrenador de los Browns. De acuerdo a reportes, los Browns de Cleveland nombrarán al coordinador ofensivo de los Vikingos de Minnesota, Kevin Stefanski, como el nuevo entrenador del equipo. Hasta el momento, los Browns no han emitido una postura en torno a esta información.

Stefanski fue entrevistado por Cleveland el pasado 9 de enero y era considerado uno de los favoritos para quedarse con la vacante que dejó Freddie Kitchens al terminar la campaña de 2019. Los Browns eran el último equipo que aún no nombraban a su head coach y se reunieron con ocho candidatos para este puesto.

Kevin Stefanski ha trabajado durante 14 temporadas con Minnesota y ha desempeñado diferente cargos, entre ellos el de asistente de entrenador en jefe; coach de mariscal de campo, ala cerrada y corredor. Finalmente, en 2018 tomó de forma interina el puesto de coordinador de la ofensiva y para la reciente temporada fue ratificado en este cargo.

Minnesota culminó como la octava mejor ofensiva en puntos de la NFL en 2019 bajo la tutela de Stefanski. El equipo calificó a la postemporada con récord de 10-6, segundo mejor comodín de la Nacional, y quedó eliminado el pasado sábado al caer en la Ronda Divisional ante San Francisco.

Kevin Stefanski fue buscado por segundo año consecutivo por Cleveland para el puesto de entrenador en jefe de la franquicia. A pesar de ser considerado como uno de los coaches con mayores posibilidades de obtener el trabajo, la directiva se decantó por Freddie Kitchens, quien fue un candidato de casa.

So if the Browns had hired Kevin Stefanski after last week’s win at New Orleans everyone’s fine with that. But hire him after a loss to a better and rested team – on the road – and there needs to be an investigation? The guy’s career comes down to one game?

— Frank Isola (@TheFrankIsola) January 12, 2020