Kevin Durant se convierte en dueño minoritario del Union de Philadelphia. Kevin Durant anunció que adquirió un pequeño porcentaje de participación en el Union de Philadelphia, conjunto de la Major League Soccer (MLS). La estrella de la NBA compró el cinco por ciento de las acciones del equipo a través de su empresa Thirty Five Ventures, enfocada en deportes, tecnología y medios.

“Estoy emocionado de asociarme con el Philadephia Union para los próximos años. Mi equipo y yo conectamos instantáneamente con los entrenadores y el liderazgo, así como con la historia del equipo”, declaró ‘Durantula’ al revelar su incursión como propietario en la MLS.

Por su parte, Jay Sugarman, dueño mayoritario del Union, se congratuló por la participación del otrora jugador más valioso de la NBA en su escuadra y resaltó todo lo que obtendrá Philadelphia con la llegada a la directiva de Kevin Durant.

“Queremos ser conocidos como un (equipo) innovador en nuestra liga y un equipo que nunca está satisfecho con el status quo. Kevin nos trae perspectivas únicas como persona, como campeón y como icono deportivo”, expresó Jay Sugarman sobre su sociedad con el jugador de los Nets de Brooklyn.

