Kevin de Bruyne minimiza la posible llegada de Messi al City. Manchester City intentó fichar a Lionel Messi durante el pasado mercado de fichajes, sin embargo, el argentino decidió continuar en Barcelona. A pesar de esto, la directiva Citizen detalló que el próximo año volverán a intentar contratar al argentino, una vez que finalice su contrato con los Blaugranas, pero esto no entusiasmó a una de las figuras del club.

Kevin De Bruyne habló sobre los rumores de Lionel Messi al Manchester City… ➡️😳 "Realmente no me importa, para ser honesto… Si viene sería bueno, si no, hay suficientes buenos jugadores en el club con los que disfruto jugando" pic.twitter.com/O0IAA6Taba — Goal en español (@Goal_en_espanol) October 10, 2020

En entrevista con el portal de futbol ‘Goal’, Kevin de Bruyne restó importancia a la posible contratación de Messi con los ‘Sky Blues’ y aseguró que el equipo cuenta con el talento necesario para competir en caso de que no llegue la Pulga al conjunto inglés.

Messi, De Bruyne and Guardiola together would be a problem. Could it still happen? 🤔 pic.twitter.com/BB7hU4FIb1 — ESPN FC (@ESPNFC) October 10, 2020

“¿Los rumores sobre Messi? No me importa para ser honesto. Si viene es algo bueno, si no viene hay bastantes buenos jugadores en el club con los que me gusta jugar, así que ahora no es el momento”, expresó el futbolista de Manchester City en la entrevista.

Kevin de Bruyne minimiza la posible llegada de Messi al City en 2021

Los rumores en torno a la posible contratación de Lionel Messi se incrementaron hace algunos días, cuando Omar Berrada, director de operaciones del club, reveló que analizan el fichaje de la Pulga para 2021, cuando el argentino se desvincule de Barcelona y pueda incorporarse completamente gratis a los ‘Sky Blues’.

Kevin De Bruyne is unmoved by rumours Lionel Messi could leave Barcelona and join him at Manchester City. — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 10, 2020

Los Citizens eran los favoritos para llevarse a Mesi en el pasado mercado de contrataciones, cuando la Pulga hizo público su deseo de abandonar a los Culés tras 20 años. Sin embargo, todo se vino abajo una vez que el sudamericano decidió permanecer en el club y cumplir con el último año de su contrato.

