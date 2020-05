Kevin De Bruyne deja entrever su salida de Manchester City. Una de las mayores historias del mercado de fichajes del futbol Europeo, cuando sea que esto ocurra, gira en torno a Kevin de Bruyne. El atacante belga reveló que pensará acerca de su estadía en Manchester City y expresó en una entrevista que esta podría estar ligada a si el club logra revertir la dura sanción de dos años sin disputar competiciones de la UEFA por viola el ‘Fair Play Financiero’.

En entrevista con Het Laatste Nieuws, de Bruyne dio a conocer que la directiva de los Citizens apelará el castigo histórico y mostró su confianza en que su equipo haya actuado conforme a las reglas. Sin embargo, dejó entrever que en caso de que no se logre echar atrás la pena podría salir de la institución.

Todos los equipos de Europa atentos a Kevin de Bruyne se plantea su continuidad en el City debido a la sanción de UEFA, en la cual el Machester City de Pep Guardiola no podrá jugar en los… https://t.co/XuKi7uugnF

“El City nos ha dicho que apelarán la decisión y están 100 por ciento convencidos que hicieron lo correcto. Tengo confianza en mi club. Si dicen que es verdad, entonces les creo. Esperaremos y veremos qué sucede. Una vez que haya una decisión final, lo miraré. Dos años serían largos. Un año es algo que podría asumir”, declaró el futbolista.

Asimismo, descartó que su posible baja de Manchester City esté ligada con una eventual renuncia de Josep Guardiola, entrenador de los Citizens, e indicó que si el catalán deja el banquillo del club, él estaría dispuesto a trabajar con la persona que tome su lugar.

Kevin De Bruyne Hints at Manchester City Exit if Two-Year Champions League Ban Is Upheld#ManchesterCity #KevinDeBruyne @DeBruyneKev @ManCity https://t.co/BdgxUAHgVo

— LatestLY (@latestly) May 3, 2020