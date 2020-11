Kevin Cash y Don Mattingly ganan el premio de Mánager del Año. Este martes, Kevin Cash y Don Mattingly fueron reconocidos con el premio Mánager del Año en las Grandes Ligas. Ambos manejadores obtuvieron la mayoría de los votos emitidos por los integrantes de la Asociación de Escritores de Beisbol de Estados Unidos (BBWAA).

Kevin Cash is the 2020 AL Manager of the Year. 👏 pic.twitter.com/JYIEq8HZ3i

Cash guio a los Rays de Tampa Bay al mejor récord de la Liga Americana durante la abreviada temporada de la MLB en 2020. Las Rayas terminaron con marca de 40-20 durante la campaña regular y no pararon hasta conseguir por segunda ocasión el campeonato del joven circuito.

La sorprendente temporada de Tampa Bay terminó con una dolorosa derrota en la Serie Mundial, la segunda de su historia, ante los Dodges de Los Ángeles. Kevin Cash es el segundo mánager de la franquicia que es galardonado con este reconocimiento, anteriormente Joe Maddon lo recibió en un par de ocasiones (2008 y 2011).

El otro mánager de un equipo del estado de Florida también fue reconocido con este galardón. Don Mattingly firmó una temporada ganadora (31-29) y llevó a los Marlines de Miami a los playoffs, pese a que perdió 18 jugadores al inicio de la campaña por un brote de COVID-19 dentro del equipo.

Don Mattingly is your NL Manager of the Year for 2020. 👏 pic.twitter.com/IlWGWJcUiS

Miami eliminó sorpresivamente a los Cachorros de Chicago en la ronda del comodín, pero fueron barridos en la siguiente fase por los Bravos de Atlanta. Esta fue la primera aparición de los Marlines en la postemporada desde 2003 y la tercera en su historia.

Don Mattingly has been named the 2020 National League Manager of the Year.

He is the 5th former MVP to win the award, joining Kirk Gibson, Joe Torre, Don Baylor and Frank Robinson. pic.twitter.com/zPH0MculCp

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 10, 2020