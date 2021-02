Kevin Berlín estrena clavado rumbo a Tokio 2021.

El clavadista internacional veracruzano Kevin Berlín Reyes reveló que se encuentra entrenando fuerte y ensayando un nuevo clavado con mayor grado de dificultad y presentarlo (en caso de concretar su clasificación) en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

“Saqué cuatro vueltas y media dentro, es el clavado más difícil, Iván (Bautista) y Germán (Sánchez) me lo han dicho, no es algo sencillo, para eso estoy entrenando.

Estamos luchando, voy por un clavado por el que puedo pelear por una medalla. Estoy bien, he estado entrenando no he parado, cada vez mejorando, para mí que se hagan los Juegos Olímpicos, porque yo voy con todo”, reveló el clavadista veracruzano en videoconferencia de prensa.

Berlín Reyes señaló que la competencia interna en la plataforma con el doble medallista olímpico Germán Sánchez y el medallista olímpico Iván García es sana; acotando que dentro de la fosa son competencia, pero ante todo siempre son amigos.

Después de tantos meses de inactividad, los clavadistas mexicanos volverán a la actividad, habrá una concentración en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) a finales de marzo.

La situación de contingencia por el Covid-19 ha generado cambios drásticos en el ámbito deportivo.

El postergamiento de las Olimpiadas de Tokio para el verano del 2021 es uno de los más significativos.

Esto es de cierta manera negativo para los atletas, pero no del todo para quienes aún estaban en el proceso de selección.

Este grupo de atletas pueden verlo de forma negativa o positiva de acuerdo a su personal situación.

