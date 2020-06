Kenti Robles anuncia su salida de Atlético de Madrid. Kenti Robles anunció que dejará a Atlético de Madrid tras cinco exitosos años en el club. La mexicana dio a conocer lo anterior en sus redes sociales y agradeció la oportunidad de jugar en la escuadra femenil de los Colchoneros.

“Después de cinco temporadas en el Atlético de Madrid solo puedo estar agradecida por todo lo vivido. Durante estos años, siempre he buscado dar lo mejor de mí en cada entrenamiento y en cada partido para ayudar al equipo a conseguir sus objetivos. Muchísimas gracias a la directiva, cuerpo técnico, médicos fisios, jugadora y afición. Me llevo grandes recuerdos tanto por los éxitos conseguidos como por el trabajo del día a día que no ha permitido crecer para conseguirlos”, expresó Robles en un comunicado de prensa.

Lola Gallardo, Sari van Veenendaal, Kenti Robles, Caro Arias y Olga García no seguirán en nuestro equipo la próxima temporada.

Asimismo, Atlético de Madrid informó que la mexicana, junto a Lola Gallardo, Sari van Veenendaal, Caro Arias y Olga García, no continuará en el equipo debido a que su contrato llegó a su fin este martes y no se logró negociar una extensión del mismo.

La lateral derecho tuvo un paso exitoso con las Rojiblancas. Robles y Atlético de Madrid levantaron los campeonatos de la Liga Femenina de España en 2017, 2018 y 2019. Además, alzó la Copa de la Reina en 2016. En la más reciente temporada, las Colchoneras finalizaron en segundo lugar de la tabla, por debajo de Barcelona.

Kenti Robles deja de ser jugadora del Atlético de Madrid. Se va ganando 3 Ligas consecutivas y 1 Copa de la Reina. 🏆 pic.twitter.com/7GlmTwE479 — Cartas Fútbol Femenil (@cartasff) June 30, 2020

De acuerdo a ‘Mundo Deportivo’, Kenti Robles podría estar en el radar del equipo femenil de Real Madrid para la próximo campaña del balompié español

