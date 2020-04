Kenny Dalglish recibe alta tras contagio de coronavirus.

El ex jugador de Liverpool había dado positivo en el test por la enfermedad pandémica pese a no haber presentado síntomas.

El también exentrenador de Liverpool Kenny Dalglish, hospitalizado el pasado miércoles y que dio positivo en la prueba de coronavirus, ha sido dado de alta, según ha confirmado el propio futbolista al Sunday Post.

Dalglish, de 69 años, era portador asintomático del coronavirus y fue ingresado por una infección que requirió antibióticos intravenosos.

Sir Kenny Dalglish ha publicado la siguiente actualización para los seguidores. posteó el Club Liverpool en sus redes.

Sir Kenny Dalglish has issued the following update to supporters. https://t.co/faNQgf18J4

— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) April 12, 2020